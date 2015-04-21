Решение Банка России в угоду экспортерам резко опустило курс рубля

Рубль, отпущенный в свободное плавание, скорее тонет, чем плывет. Тянут на дно решения ЦБ — рост стоимости валюты для банков и грядущее снижение ключевой ставки. Слабый рубль выгоден правительству и экспортерам. А Центробанк этому не препятствует, пишет Газета.ru.

ЦБ повышает стоимость валюты для банков: со вторника увеличены минимальные ставки на валютных аукционах (по операциям репо — на 0,5 процентного пункта). Для участников рынка это стало неприятным сюрпризом. Для них это означает, что расплачиваться по внешним долгам будет дороже. Пик выплат по валютным долгам пройден, в апреле и мае суммарный объем погашения внешних заимствований составит лишь $10 млрд, что в 1,5 раза меньше объемов погашений в феврале. Но все же ежемесячные платежи никто не отменял.

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После такого анонса от ЦБ в понедельник курсы доллара и евро взлетели на Московской бирже сразу на полтора рубля. К концу торговой сессии рубль отыграл часть позиций. В итоге доллар и евро укрепились на рубль, до 51,5 и 55,5 руб. соответственно.