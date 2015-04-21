Центробанк России вводит обязательные проверки всех своих работников у психиатров

Во всех регионах России должны быть созданы врачебные комиссии для проведения психиатрического освидетельствования сотрудников Банка России. О необходимости такой процедуры директор административного департамента Центробанка Петр Балакин сообщил в письме «О проведении психиатрического освидетельствования», которое было разослано руководителям всех структурных подразделений ЦБ, пишут "Известия".

Согласно документу, освидетельствование должно проводиться не реже одного раза в 5 лет, при этом пациент должен пройти не просто осмотр у квалифицированных врачей-психиатров (для этого должны быть созданы специальные врачебные комиссии), но и лабораторные тесты, в том числе электроэнцефалографию (метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности).

В пресс-службе Центробанка не ответили на запрос «Известий».

Источник близкий к ЦБ сообщил, что письмо в территориальные управления о необходимости психического освидетельствования вызвано недавним трагическим случаем в Амурской области.

В конце января замруководителя местного управления Центробанка Владимир Левкин убил трех своих сослуживцев, в том числе и руководителя главка. По официальной версии следствия, к нервному срыву сотрудника привели «проблемы на работе».

По мнению психиатров, вряд ли такое повальное обследование приведет к значимым результатам. Тем более, что любой человек вправе отказаться от психиатрического обследования.