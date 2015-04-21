Центробанк России вводит обязательные проверки всех своих работников у психиатров
По мнению психиатров, вряд ли такое повальное обследование приведет к значимым результатам. Тем более, любой человек вправе отказаться от психиатрического обследования.
Согласно документу, освидетельствование должно проводиться не реже одного раза в 5 лет, при этом пациент должен пройти не просто осмотр у квалифицированных врачей-психиатров (для этого должны быть созданы специальные врачебные комиссии), но и лабораторные тесты, в том числе электроэнцефалографию (метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности).
В пресс-службе Центробанка не ответили на запрос «Известий».
Источник близкий к ЦБ сообщил, что письмо в территориальные управления о необходимости психического освидетельствования вызвано недавним трагическим случаем в Амурской области.
В конце января замруководителя местного управления Центробанка Владимир Левкин убил трех своих сослуживцев, в том числе и руководителя главка. По официальной версии следствия, к нервному срыву сотрудника привели «проблемы на работе».
По мнению психиатров, вряд ли такое повальное обследование приведет к значимым результатам. Тем более, что любой человек вправе отказаться от психиатрического обследования.