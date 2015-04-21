В России начался взрывной рост социальных дефолтов

Не увольнять людей: рабочие закредитованы – вот главная просьба профсоюзов при обсуждении антикризисных мер, рассказывает фигурант «золотой сотни» Forbes, владеющий производствами в разных регионах страны. Все остальное – сокращение рабочего дня и пр. – профсоюзы, по его словам, готовы обсуждать, пишут "Ведомости".

К апрелю в срок не обслуживался каждый пятый кредит, каждый десятый был безнадежным, свидетельствуют данные кредитных бюро и коллекторов. Статистика ЦБ запаздывает, но и она показывает взрывной рост проблемных долгов – за год они увеличились в полтора раза и к марту достигли почти 1 трлн руб. Не обслуживается 9% розничного кредитного портфеля банковской системы.

Граждане перестают платить по кредитам из-за «резкого ухудшения материального положения» и «потери работы», показывают опросы.

Непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 млн человек — это более половины экономически активного населения страны (75,5 млн в 2013 г., по Росстату). Такие данные по своей базе дает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), которому сдают кредитные истории более 500 банков, включая Сбербанк, сведения о заемщиках которого составляют 30% базы ОКБ (госбанк передает в это бюро все истории своих частных клиентов). Агентство Fitch также оценивает число заемщиков в России примерно в 40 млн.

Всего россияне должны банкам 10,6 трлн руб., причем многие сразу нескольким. Согласно анализу ОКБ, четверть заемщиков обслуживает одновременно два кредита, а 18% — три и более. Чем больше кредитов висит на человеке, тем хуже он платит — к примеру, в последней категории в срок не платит треть заемщиков.

За год число людей, испытывающих серьезные проблемы с возвратом кредитов, по данным ОКБ, выросло почти на 1,5 млн — до 5,2 млн человек к апрелю. Просроченных платежей у них накопилось на 780 млрд руб., а вся непогашенная задолженность — 1,28 трлн. Эти заемщики не платят по долгам уже более 90 дней, а поскольку это в основном необеспеченные кредиты, то вернуть с них удастся только 5–7% (так оценивает возвратность подобных долгов Fitch).

Причем в этом году ситуация успела ухудшиться. В I квартале просроченные кредиты росли рекордными темпами — почти на 2 п. п. до 17,6% портфеля, отмечают аналитики ОКБ. Особенно портятся необеспеченные ссуды — в срок не обслуживается уже каждый пятый потребительский кредит (почти 7 млн ссуд). В сегменте кредитных карт просрочено 15,8% (4,8 млн ссуд), в автокредитах — свыше 11%.

Начинает портиться даже ипотечный портфель: в срок не обслуживается 83 300 кредитов против 54 000 годом ранее (3,5%).

«Ситуация с просроченной задолженностью тревожная», — говорит гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский. По его словам, в кризис 2008–2009 гг. доля проблемных долгов достигала максимум 12%, сейчас уже превысила 17%, при этом и портфели розничных кредитов с прошлого кризиса выросли втрое.

Читайте такжеРоссия впервые с 2009 года завершила первый квартал обвалом всех показателей экономикиЧтобы освободить капитал, банки выставляют на торги рекордные суммы плохих долгов — в I квартале они предложили коллекторам 185 млрд руб. розничных кредитов (за весь прошлый год — 292 млрд), оценивает Первое коллекторское бюро. Толку от этой чистки немного: пока банки избавляются от старых портфелей, успевают испортиться новые. Большинство банков разрабатывают программы снижения долговой нагрузки на розничных заемщиков — «фабрику реструктуризации».