Российский рубль сегодня продолжает падать

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 83 копейки до 54,16 рубля, пишет ТАСС.

Евро поднялся на 78 копеек и стоит 58 рублей.

При этом доллар и евро достигли этих круглых отметок впервые с 8 апреля.

Валюта начала дорожать вчера после сообщения о том, что Банк России принял решение с 21 апреля повысить минимальные ставки на аукционах валютного РЕПО (используются ЦБ РФ для поддержания ликвидности коммерческих банков), учитывая изменение конъюнктуры валютного рынка.

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Одновременно ЦБ РФ увеличивает минимальные ставки на аукционах по предоставлению валютных кредитов, обеспеченных правами требования по кредитам в иностранной валюте.