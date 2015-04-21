Гривня на межбанке пока держится на вчерашнем уровне - 22,55 за доллар

Во вторник, 21 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,05/22,55, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,52/24,04, по отношению к российскому рублю – 0,4080/0,4170 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,2613 грн/долл., к этому часу было заключено 20 сделок на сумму 15,9 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,05/22,55.