Рада возобновила выплату пенсий работающим ученым

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности» (относительно сохранения научно-педагогического кадрового потенциала страны) (№2528).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 308 (при необходимых 226 голосах) из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеС сегодняшнего дня сокращают пенсии работающим пенсионерам и отменяют спецпенсии

Принятым законом возобновляются выплаты пенсий работающим ученым.

В частности, закон предусматривает предоставление права научным работникам во время работы на научных (научно-педагогических) должностях на получение/назначение пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности», и временное (до 1 января 2016 года) ограничение ее размера до 85%».

Народный депутат Украины Лилия Гриневич отметила, что данным законом «восстанавливается статус-кво для научно-педагогических работников, который был до принятия этих законов в марте, то есть научную пенсию получают те работающие ученые, которые вышли на пенсию до 2011 года».

По ее словам, те ученые, которые вышли на пенсию после 2011 года, будут получать пенсию на общих основаниях, как это было в течение нескольких последних лет.