Фонд гарантирования сегодня начинает выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка «Надра»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 апреля начинает выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка «Надра» через учреждения восьми банков, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, выплаты начнутся по депозитам, срок действия которых закончился до 6 февраля включительно, а также по текущим и карточным счетам.

Фонд предлагает вкладчикам с местом регистрации или проживания в Киеве, Киевской или Львовской области обращаться в отделения «Укргазбанка»; в Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской, Черновицкой или Черниговской области – в отделения «Укрсоцбанка»; в Винницкой, Житомирской, Тернопольской или Херсонской области, а также вкладчикам-нерезидентам – в отделения «ПриватБанка»; в Запорожской области – в отделения банка «Кредит Днепр»; в Крыму, Закарпатской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской области или в Севастополе – в отделения «ПУМБ»; в Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой или Черкасской области – в банк «Михайловский»; в Полтавской области – в «Диамантбанк»; в Одесской области – в банк «Восток».

Фонд напоминает, что выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада и процентов, начисленных на день введения в банк «Надра» временной администрации, но не более 200 тыс. гривень.

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О сроках и порядке выплат другим вкладчикам фонд сообщит дополнительно.

Также фонд сообщил о создании для вкладчиков банка «Надра» «горячей линии» по телефону: 0 800-30-40-10 (бесплатно в пределах Украины), которая работает круглосуточно в автоматическом режиме и с возможностью соединения с оператором.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Надра» 6 февраля на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

НБУ объяснил решение о признании банка «Надра» неплатежеспособным следствием его нежизнеспособности еще со времени введения временной администрации в 2009 году и тем, что усилия нового менеджмента в условиях финансово-экономического кризиса оказались недостаточными для его спасения.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 млн грн.