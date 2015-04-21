Яценюк подтвердил, что на этой неделе определят нового главу фискальной службы

Комиссия по конкурсному отбору руководителя Государственной фискальной службы во главе с министром финансов Натальей Яресько должна завершить свою работу на текущей неделе, сказал в ходе заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям премер-министр Украины Арсений Яценюк.

«На этой неделе должна завершить работу комиссия по отбору главы ГФС», – сказал Яценюк.

Он также добавил, что сегодня крайне важно не только завершить конкурсный отбор, но также начать работу по преодолению коррупции в налоговой и на таможне, где, по словам Яценюка, «по-прежнему берут взятки».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины по согласованию с премьер-министром продлило срок проведения конкурса на должность главы Государственной фискальной службы до 23 апреля включительно.

Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.

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Правительственное решение основывалось на рекомендации правительственной комиссии. Она была создана по распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка и в ее задачу входило расследование деятельности руководства Государственной фискальной службы.

Комиссия завершила работу, обработав порядка 250 жалоб бизнеса.

В связи с увольнением главы ГФС премьер Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС. Премьер дал главе Минфина две недели на проведение конкурса.

20 апреля Министерство финансов опубликовало полный список кандидатов, подавших заявки для участия в конкурсе на должность главы Государственной фискальной службы.