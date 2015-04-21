Еврокомиссия выделила Украине 250 миллионов евро

Европейская комиссия выделила Украине последний транш в размере 250 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи на сумму 610 млн евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение обнародовала во вторник Европейская комиссия.

«Сегодня Европейская комиссия от имени ЕС выдала заем в размере 250 млн евро макрофинансовой помощи Украине и кредит в размере 10 млн евро макрофинансовой помощи Грузии. Проплата Украине является последней в рамках первой операции макрофинансовой помощи для страны на сумму 610 млн евро», - отмечает ЕК.

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При этом Брюссель напоминает, что в 2014 году Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовой помощи на общую сумму 1 млрд евро.