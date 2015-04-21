Госдолг еврозоны достиг рекордных 91,9% ВВП

Государственный долг еврозоны в 2014 году достиг рекордных 91,9% ВВП, увеличившись с 90,9% ВВП в 2013 году, сообщается на официальном сайте статистического управления Европейского Союза.

Хуже всех дела обстоят у Греции - госдолг 177,1% ВВП. Второе место у Италии (132,1% ВВП), третье - Португалии (130,2% ВВП), далее следует Ирландия (109,7% ВВП).

Читайте такжеСША достигли лимита госдолгаСамые низкие долговые нагрузки имеют Эстония (10,6% ВВП), Люксембург (23,6% ВВП), Болгария (27,6% ВВП), Румыния (39,8% ВВП) и Латвия (40,0% ВВП).