Гривня на межбанке опустилась до 22,73 за доллар

Во вторник, 21 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,33/22,73 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,91/24,34 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4160/0,4240 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,3363 грн/долл., к этому часу было заключено 234 сделки на сумму 256,26 млн долл.