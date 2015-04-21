ВР внесла изменения в Налоговый кодекс по упрощению ведения бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 253 народных депутата из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом в пункте 69.1 статьи 69 Налогового кодекса Украины устанавливается, что банки и другие финансовые учреждения открывают текущие и другие счета плательщикам налогов - юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) независимо от организационно-правовой формы, обособленным подразделениям и представительствам юридических лиц, для которых законом установлены особенности их государственной регистрации и которые не включаются в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, физическим лицам, которые проводят независимую профессиональную деятельность, при наличии документов, выданных контролирующими органами, которые подтверждают взятие их на учет в таких органах, или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (для лиц, взятие на учет которых в контролирующих органах осуществляется на основании сведений из регистрационной карточки, предоставленных государственным регистратором в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей») или информации из этого реестра, полученной банком в соответствии с законом, с указанием данных о постановке на учет в контролирующих органах в качестве налогоплательщика.

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В пункте 69.2 устанавливается, что банки и другие финансовые учреждения обязаны направить уведомление об открытии или закрытии счета плательщика налогов - юридического лица, в том числе открытого через его обособленные подразделения, или самозанятого физического лица в контролирующий орган, в котором стоит на учете плательщик налогов, в день открытия/закрытия счета.

Также пункт 69.3 дополняется положением о том, что если контролирующий орган в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, не направил уведомление об отказе во взятии счета на учет, такой счет считается взятым на учет в контролирующем органе по молчаливому согласию - во время и дату получения финансовым учреждением уведомления (квитанции) контролирующего органа о подтверждении факта принятия сообщения в обработку в соответствии с порядком представления уведомлений, установленным в соответствии с пунктом 69.5 этой статьи.

Кроме того, в пункте 69.4 устанавливается, что датой начала расходных операций по счету налогоплательщика, определенного пунктом 69.1 этой статьи (кроме банка), в банках и других финансовых учреждениях является дата получения банком или другим финансовым учреждением уведомления контролирующего органа о взятии счета на учет в контролирующих органах или дата, определенная как дата постановки на учет в контролирующем органе по молчаливому согласию в соответствии с абзацем вторым пункта 69.3 этой статьи.