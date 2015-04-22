В оккупированном Крыму растут проблемы с выплатой зарплат
10:02, 22 апреля 2015Финансы
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Основная причина - отсутствие у организаций и предприятий собственных средств.
REUTERS
В оккупированном Россией Крыму, по состоянию на начало апреля, предприятия и организации (кроме субъектов малого бизнеса) задолжали своим сотрудникам зарплату на 156,9 млн рублей, передают "Новости Крыма".
В частности, 65 предприятий имеют долги на указанную сумму перед 7,4 тысячи работниками.
Читайте такжеРоссии придется потратить на аннексированный Крым почти 2,2 миллиарда долларов3,3 млн рублей задолженности возникло на трех предприятиях в связи с несвоевременным получением денег из бюджетов всех уровней. Остальные 153,6 млн рублей 62 организации не выплатили сотрудникам из-за отсутствия собственных средств.
Просроченная задолженность в расчете на одного работника составила 21,1 тыс. рублей.
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