Японии впервые за три года удалось выйти в положительный торговый баланс

Впервые за три года японской экономике удалось выйти в положительный торговый баланс за счет слабой йены и падающих цен на нефть, передает Би-би-си.

По сравнению с предыдущим финансовым годом экспорт вырос на 8,5%, в то время как импорт упал на 14,5%.

Японский торговый баланс упал в негатив после землетрясения, практически уничтожившего АЭС "Фукусима-1", и последовавшего за ним закрытия атомных электростанций в стране.

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В последние полгода кабинет премьер-министра Синдзо Абэ проводил последовательную политику ослабления йены, в связи с чем за рубежом вырос спрос на японские автомобили и электронику.

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Впрочем, как утверждают аналитики Capital Economics, хотя рост японской экономики и оказался выше ожидаемого, это может не иметь длительного положительного эффекта.