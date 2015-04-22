Минфин опубликовал список кандидатов на должность главы фискальной службы

Министерство финансов Украины опубликовало список кандидатов, которые прошли первый этап конкурсного отбора на должность главы Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению на сайте министерства, из 67 участвующих в конкурсе кандидатов во второй этап прошли 47 человек.

Министерство отмечает, что во время первого этапа анализировались заявки кандидатов, подавших полный пакет документов в соответствии с условиями конкурса.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины по согласованию с премьер-министром продлило срок проведения конкурса на должность главы Государственной фискальной службы до 23 апреля включительно.

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Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы ГФС Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню. Правительственное решение основывалось на рекомендации правительственной комиссии. Она была создана по распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка, и в ее задачу входило расследование деятельности руководства Государственной фискальной службы. Комиссия завершила работу, обработав порядка 250 жалоб бизнеса. В связи с увольнением главы ГФС премьер поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС. Он дал главе Минфина две недели на проведение конкурса.