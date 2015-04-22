Без реструктуризации Украине до конца года придется заплатить по евробондам более $5 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные об ожидаемых источниках экономии для платежного баланса Украины в 2015 году, опубликованные на сайте одного из участников переговоров о реструктуризации – государственного «Укрэксимбанка».

Согласно этим данным, в перечень долгов к выплате в 2015 году, по которым украинская сторона ведет переговоры о реструктуризации, вошли долговые ценные бумаги на 5,2 млрд долл., в том числе правительственные облигации на 500 млн долл., 644,220 млн долл. и 3 млрд долл. (выкупленные Российской Федерацией), со сроками погашения в сентябре, октябре и декабре этого года, соответственно.

Также в перечень вошли муниципальные облигации Киева на 250 млн долл. с погашением в ноябре, облигации «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. с погашением в апреле и займы других государственных структур на общую сумму 225,543 млн долл. с погашением до конца этого года.

В сообщении подчеркивается, что перепрофилирование еврооблигаций «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. составляет решающее значение в процессе переговоров.

Также сообщается, что при реструктуризации речь идет об основной сумме долга, и «Укрэксимбанк» намерен оплатить купон по своим евробондам на 31,4 млн долл. 27 апреля.

Ранее, 21 апреля, «Укрэксимбанк» предложил держателям своих еврооблигаций со сроком погашения 27 апреля 2015 года механизм их реструктуризации на условиях погашения 50% основной суммы долга до 27 апреля 2019 года и оставшейся суммы основного долга - в течение 6 лет равными полугодовыми платежами, начиная 27 октября 2019 года до окончательного погашения 27 апреля 2022 года. Одновременно, банк предложил с 27 апреля повысить процентную ставку по облигациям до 9,625% годовых c 8,375%, действующих в настоящее время.

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Как сообщал УНИАН, правительство включило облигации государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укрзализныци», «Укравтодора» и долги местных советов в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации. «Укрэксимбанк» заявил о начале переговоров с держателями еврооблигаций 27 марта текущего года.

Переговоры с кредиторами должны быть завершены в мае 2015 года, до прибытия миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра программы, в рамках которой и проводится реструктуризация части внешнего долга Украины.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.