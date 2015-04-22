Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕИБ на €200 миллионов для восстановления Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 народных депутата из 317 зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение было подписано 22 декабря 2014 года в Киеве премьер-министром Украины Арсением Яценюком и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Л.Бараньяемом.

Оно предусматривает, что Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в размере 200 млн евро на реализацию проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины».

Как отмечается в приложении к Финансовому соглашению, «цель проекта – поддержка многосекторных комплексов мер по инвестированию в секторы муниципальной и социальной инфраструктуры для преодоления последствий конфликта в Восточной Украине, в результате чего были повреждены части Восточной Украины в период с марта до начала сентября 2014 года. Проект будет охватывать три географические местности: районы, подвергшиеся негативному воздействию в Донецкой и Луганской областях; три окружающие области (Харьковская, Днепропетровская и Запорожская), которые испытывают сильное давление на социальные услуги и другую инфраструктуру в связи со значительным притоком внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и другими нарушениями, связанными с конфликтом; конкретные местные советы в других областях, принимающие значительный приток ВПЛ, для оказания помощи в решении проблем усиленного давления на социальную инфраструктуру и расселение.

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В заключении Главного научно-экспертного управления ВР говорится, что проект является рамочной ссудой, предназначенной для финансирования инвестиций в скорейшее восстановление маломасштабной многоотраслевой поврежденной инфраструктуры с целью преодоления последствий конфликта в Восточной Украине в таких областях: неотложный ремонт и меры по повышению энергоэффективности инфраструктуры для расселения внутренне перемещенных лиц; восстановление систем водоснабжения и водоотвода, включая ремонт сетей, каптажных сооружений, насосных станций, очистных сооружений; восстановление и восстановление генерации, передачи и распределения электрической энергии; восстановление систем генерации, передачи и распределения, централизованной поставки тепловой энергии; восстановление (местных, региональных и общегосударственных) автомобильных путей и железных дорог, поврежденных в результате конфликта, включая мосты; ремонт и реконструкция государственных или общественных зданий; неотложный ремонт и меры по повышению энергоэффективности в школах, медицинских центрах, больницах, социальных центрах, почтовых отделениях, которые предоставляют финансовые услуги, и других соответствующих зданиях; любые другие обязательные меры быстрого восстановления, необходимые для воспроизведения условий жизни и средств к существованию в пределах правил ЕИБ относительно удовлетворения критериев.

Ратификация соглашения будет способствовать реализации мер по преодолению негативных последствий геополитических событий на востоке Украины, решению проблем, связанных с обеспечением потребностей внутренне перемещенных лиц, восстановлению основных объектов инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украинскому государству.

Во время ратификации соглашения первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Кистион отметил, что общий период погашения кредита 20 лет, а льготный период не более 5 лет. При этом он уточнил, что 200 млн евро пойдут на реализацию проектов по восстановлению районов в Донецкой и Луганской областях, которые находятся под контролем Украины.

Он сказал, что проекты, как ожидается, будут реализованы не позднее 2017 года.