Казахстану не нравится идея Путина о единой валюте в ЕАЭС

Казахстан исключает возможность введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил заместитель министра национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков, передает Прайм.

"Казахстан занимает четкую и последовательную позицию по исключению возможности введения единой и наднациональной валюты в рамках Евразийского экономического союза. Эти вопросы мы не обсуждаем. Это не есть тема повестки дня", - сказал Жаксылыков на брифинге в Астане.

"Такой работы проводиться не будет. При этом в рамках ЕАЭС до 2025 года мы намерены провести только гармонизацию законодательства в области регулирования финансовых рынков", - отметил замминистра.

"Здесь ничего не говорится о каком-либо монетарном или валютном союзе или о его перспективах", - добавил Жаксылыков.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что пришло время поговорить о формировании валютного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном.

Россия, Беларусь и Казахстан подписали 29 мая 2014 года в Астане договор о Евразийском экономическом союзе, он вступил в силу с 1 января 2015 года. 2 января к ЕАЭС присоединилась Армения, в мае ожидается присоединение Киргизии.