На восстановление Донецкой области нужно 3,5 миллиарда гривень – Кихтенко

Восстановление городов и сел Донецкой области, пострадавших в результате развязанной пророссийскими сепаратистами войны, потребует не менее 3,5 млрд грн, сказал журналистам глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко.

«На сегодня, по нашим оценкам, необходимо не менее 3,5 млрд грн. Это по Донецкой области. У нас сегодня более 12 тыс. объектов разрушено. Из них порядка 9 тыс. – это жилые дома. Этот вопрос надо решать, потому что люди не имеют крыши над головой», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Украина с апреля 2014 года ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков. К территориям, не подконтрольным украинским властям, по решению правительства от 7 ноября 2014 года, относятся такие крупные города региона, как Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.

Как подчеркивала министр финансов Наталья Яресько, каждый день войны обходится Украине в 5 млн евро. По состоянию на сентябрь 2014 года объем ущерба, нанесенного боевыми действиями, оценивался минимум в 12 млрд грн.