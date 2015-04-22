Яресько о реформах и кредиторах: Нас поддерживают все

Финансовый мир во главе с ключевыми кредиторами Украины – Международным валютным фондом и Всемирным банком - поддерживает суть и темп реформ в Украине, сказала в ходе заседания правительства министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы встречались с представителями МВФ, Всемирного банка, нашими партнерами и кредиторами. Наиболее важно то, что нас поддерживают все. Нас поддерживают и оценивают суть и темпы реформ в Украине. Это и есть те реформы, которые украинский народ ждал 23 года. И сейчас они ведутся», - сказала Яресько.

Она подчеркнула, что Украина выполняет свои обязательства по программе МВФ и текущие программы. «Высокая оценка (со стороны кредиторов – УНИАН) является проявлением поддержки работы правительства и страны», - отметила министр.

Также Яресько отмечает укрепление системы государственных финансов благодаря поддержке ключевых кредиторов.

«Мы получили первый транш средств от Международного валютного фонда, и наши резервы удвоились. Таким образом, мы начали стабилизацию нашей монетарной и финансовой системы. Мы ощущаем это благодаря уменьшению волатильности нашей национальной валюты, - сказала Яресько. – При этом мы отмечаем признаки стабильности и поддержки каждый день».

Яресько подчеркнула, что поддержка внешних кредиторов существенна. «Вчера мы получили 250 млн евро на поддержку фискальной системы. Сегодня в Верховной Раде приняли решение о ратификации договора на 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка, которые должны быть направлены на поддержку переселенцев и на инфраструктурные проекты», - сказала Яресько.