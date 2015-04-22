Еврокомиссия не планирует тянуть с введением ЗСТ с Украиной - Томбински

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине со ссылкой на заявление посла Яна Томбински.

В дипломатическом ведомстве отметили, что трехсторонние переговоры на техническом уровне между Евросоюзом, Украиной и РФ происходили в последние два дня. "Целью было обсуждение практических ответов на обеспокоенность России относительно внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), что относится к торговой части Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", - подчеркнул Томбински.

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По его словам, все стороны изложили свои позиции, а также было найдено общее виденье по определенным вопросам. "Разные позиции были переданы на политический уровень для определения дальнейшего направления", - добавил Томбински.

"Европейская комиссия готова детально рассмотреть обеспокоенность России и попытаться найти решение по этим аспектам в рамках гибкости углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Однако дальнейшая отсрочка внедрения УВЗСТ или пересмотр соглашения не рассматривается", - подчеркнул дипломат.

По словам Томбински, Еврокомиссия видит трехсторонние переговоры как часть поддержки ЕС по внедрению Минских договоренностей. "Комиссия всегда подчеркивала, что она готова сделать все со своей стороны, включая предоставление политической поддержки трехстороннему процессу, для ускорения достижения мирного разрешения конфликта в Украине", - сказал Томбински.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание ее экономической части, которая содержит положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания на пост президента Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня 2014 года. Вместе с тем, действовать Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС начнет с 2016 года.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не с 1 ноября 2014 года, как ожидалось, стало известно 12 сентября 2014 года после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ. Тогда стороны договорились об отсрочке до 31 декабря 2015 года внедрения зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.