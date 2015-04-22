Государственный «Укргазбанк» в первом квартале получил 398 миллионов убытка

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 8% - до 22,646 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 5,36% до 10,573 млрд грн, обязательства - на 10,79% до 21,453 млрд грн, средства клиентов - на 15,03% до 14,227 млрд грн, собственный капитал снизился на 25,69% до 1,192 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 10 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков по размеру активов. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Минфин стал владельцем 93% акций банка.

По итогам 2014 года банк получил 2,746 млрд грн убытка после прибыли в 999,8 млн грн годом ранее.

В марте этого года Кабмин принял решение докапитализировать «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.

Минфин рассматривает возможность участия в капитале «Укргазбанка» средств международных финансовых партнеров и допускает выкуп банка частными инвесторами в перспективе 5-7 лет.

24 февраля Нацбанк признал неплатежеспособным еще один национализированный в 2009 году банк - «Киев» - для дальнейшей передачи его активов и обязательств «Укргазбанку».