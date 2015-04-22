Минфин обещает завтра представить кандидатов на пост главы фискальной службы

Министерство финансов представит кандидата на пост главы Государственной фискальной службы Украины на утверждение Кабинета министров завтра, 23 апреля, сообщила замминистра финансов Елена Макеева на брифинге.

По ее словам, правительственная комиссия определила финалистов конкурса, открытый отбор среди которых состоится 23 апреля.

«Завтра мы заслушиваем всех финалистов. После этого будет принято решение, и министр финансов Наталия Яресько подаст наши рекомендации премьер-министру Украины. Решение принимает Кабинет министров Украины», - сказала Макеева.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины по согласованию с премьер-министром продлило срок проведения конкурса на должность главы Государственной фискальной службы до 23 апреля включительно.

Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.

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Правительственное решение основывалось на рекомендации правительственной комиссии. Она была создана по распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка и в ее задачу входило расследование деятельности руководства Государственной фискальной службы.

Комиссия завершила работу, обработав порядка 250 жалоб бизнеса.

В связи с увольнением главы ГФС премьер Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС. Премьер дал главе Минфина две недели на проведение конкурса.

20 апреля Министерство финансов опубликовало полный список кандидатов, подавших заявки для участия в конкурсе на должность главы Государственной фискальной службы.