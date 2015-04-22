Депутаты не захотели усилить контроль за деятельностью банков

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект в первом чтении проголосовали только 78 народных депутатов из 222 зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, депутаты не поддержали предложение о направлении законопроекта на доработку.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на усиление контроля за деятельностью банков и финансовых учреждений в части ограничения размеров финансовых санкций за нарушение заемщиками условий кредитных договоров. Им вносятся изменения в порядок замены кредитора в обязательстве.

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Законопроектом в Гражданском кодексе Украины устанавливается, что размер неустойки, установленный законом, может быть увеличен в договоре, за исключением тех сделок, которые заключаются между физическим лицом и банком или финансовым учреждением.

В договорах с участием физического лица-потребителя учитываются требования законодательства о защите прав потребителей и положения Закона "Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств".

В Законе "Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств" определяется, что плательщики денежных средств (физические лица) платят в пользу получателей этих средств за просрочку платежа неустойку (штраф, пеню) в размере, который устанавливается по соглашению сторон и не превышает установленный актом гражданского законодательства размер.

Размер неустойки исчисляется от суммы просроченного платежа и не может превышать двойной учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период, за который уплачивается неустойка.

Передача и/или переуступка третьим лицам прав требования долга физического лица перед банком или финансовым учреждением может осуществляться в случае нарушения этим физическим лицом договорных обязательств и при согласовании с ним данной передачи и/или переуступке прав требования. Если физическое лицо возражает против такой передачи, оно имеет право погасить свою задолженность на предложенных банком условиях или согласно условиям, предложенным банком или финансовым учреждением для передачи и/или переуступки.

В случае начисления субъектом хозяйственной деятельности и уплаты на основе его расчетов и/или требований плательщиком денежных средств неустойки в размере, превышающем установленные размеры, соответствующий банк или финансовое учреждение обязано вернуть плательщику сумму переплаты и уплатить штраф в пользу государства в размере суммы переплаты в трехдневный срок после установления факта переплаты.

Контроль за выполнением положений статьи 4-1 в рамках своей компетенции осуществляет Нацбанк и центральный орган исполнительной власти, определенный Кабинетом министров Украины.

Кроме того, устанавливается, что Нацбанк, среди прочего, осуществляет банковское регулирование и надзор на индивидуальной и консолидированной основе, в том числе за соблюдением банками положений Закона "Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств".