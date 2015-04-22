Минфин обнародовал список 12 финалистов конкурса на пост главы фискальной службы

В список финалистов конкурсного отбора на пост главы Государственной фискальной службы Украины попали 12 кандидатов, среди которых завтра, 23 апреля, состоится открытый конкурсный отбор, сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева на брифинге.

По ее словам, в данный перечень вошли Геннадий Васюков, Виктор Гладун, Дмитрий Деревицкий, Юлия Дроговоз, Андрей Коломиец, Алексей Любченко, Максим Мокляк, Роман Насиров, Игорь Петрашко, Оксана Продан, Денис Фудашкин, Нина Южанина.

Как отметила Макеева, сегодня все эти кандидаты получат три одинаковых вопроса от конкурсной комиссии, чтобы подготовиться и завтра в ходе открытого конкурса ответить на них. В частности, комиссия предложит кандидатам представить свое видение основных задач главы ГФС, способа измерения эффективности своей работы и первых трех шагов в борьбе с коррупцией.

Отвечая на вопросы журналистов, Макеева уточнила, что окончательное решение конкурсной комиссии может быть принято не завтра, а в пятницу, и комиссия может предложить на рассмотрение правительства не одного, а нескольких кандидатов. «Возможно, завтра не будет решения, оно может быть в пятницу, поэтому не ждите от нас сразу после заслушивания кандидатов какого-то решения. Это может быть не один, а три-пять человек, и решение будет принято после открытой процедуры отбора и дискуссии относительно кандидатов-финалистов», - пояснила замминистра финансов.

Как сообщал УНИАН, по словам замминистра финансов Елены Макеевой, Минфин представит кандидатов на пост главы Государственной фискальной службы Украины на утверждение Кабинета министров завтра, 23 апреля.

По ее словам, правительственная комиссия определила финалистов конкурса, открытый отбор среди которых состоится 23 апреля.

«Завтра мы заслушиваем всех финалистов. После этого будет принято решение, и министр финансов Наталия Яресько подаст наши рекомендации премьер-министру Украины. Решение принимает Кабинет министров Украины», - сказала Макеева.

Министерство финансов Украины по согласованию с премьер-министром продлило срок проведения конкурса на должность главы Государственной фискальной службы до 23 апреля включительно.

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Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.

Правительственное решение основывалось на рекомендации правительственной комиссии. Она была создана по распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка и в ее задачу входило расследование деятельности руководства Государственной фискальной службы.

Комиссия завершила работу, обработав порядка 250 жалоб бизнеса.

В связи с увольнением главы ГФС премьер Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС. Премьер дал главе Минфина две недели на проведение конкурса.

20 апреля Министерство финансов опубликовало полный список кандидатов, подавших заявки для участия в конкурсе на должность главы Государственной фискальной службы.