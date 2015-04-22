Гривня на межбанке упала уже до 22,80 за доллар

В среду, 22 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,50/22,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1690/ 24,4870 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4250/0,4310 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,5908 грн/долл., к этому часу было заключено 223 сделки на сумму 144,91 млн долл.