Нацбанк понизил официальный курс гривни
08:53, 23 апреля 2015Финансы
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Официальный курс НБУ на 23 апреля: 100 USD – 2254.2193 грн; 100 EUR – 2421.7078 грн; 10 RUR – 4.2013 грн
REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2254.2193 (22 апреля – 2227.6179)
100 EUR – 2421.7078 (22 апреля – 2383.5512)
10 RUR – 4.2013 (22 апреля – 4.1273)
Как сообщал УНИАН, в среду, 22 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,50/22,80 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 24,1690/ 24,4870 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4250/0,4310 грн/рубль.
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