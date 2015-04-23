Нацбанк понизил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2254.2193 (22 апреля – 2227.6179)

100 EUR – 2421.7078 (22 апреля – 2383.5512)

10 RUR – 4.2013 (22 апреля – 4.1273)

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,50/22,80 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 24,1690/ 24,4870 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4250/0,4310 грн/рубль.