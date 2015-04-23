Deutsche Bank заплатит рекордный штраф за манипуляции на межбанке

Deutsche Bank заплатит рекордный штраф - свыше €2 млрд - за манипулирование межбанковской ставкой LIBOR, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, банковская группа объявит о достижении договоренностей с американскими и британскими регуляторами уже в четверг, 23 апреля.

Читайте такжеЕС обвинил три крупнейших банка в финансовых манипуляцияхКак отмечает издание, в среду Deutsche Bank заявил о намерении зарезервировать около €1,5 млрд на судебные издержки в первом квартале, итоги которого планируется объявить на следующей неделе. Банковская группа также собирается сообщить о «почти рекордных доходах» и прибыли.

Ранее сообщалось, что в случае уплаты штрафа будут прекращены четыре дела — Министерством юстиции США, подразделением финансовых услуг штата Нью-Йорк, Комиссией по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США и британским управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках.

По данным американской газеты, в рамках сделки Deutsche Bank признает вину и подтвердит, что его внутренних систем мониторинга было недостаточно для предотвращения манипуляций с LIBOR.