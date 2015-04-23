Facebook сократил прибыль на 20%

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам первого квартала 2015 года сократилась на 20%, до 512 млн долларов, говорится в пресс-релизе компании, передает Прайм.

В пересчете на акцию квартальная прибыль составила 0,18 доллара против 0,25 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 0,4 доллара.

Выручка Facebook подскочила на 41% - до 3,543 млрд долларов. При этом объем издержек и расходов увеличился в 1,83 раза – до 2,61 млрд долларов. Операционная прибыль сократилась на 13,2% - до 933 млн долларов.

Читайте такжеFacebook в прошлом году увеличил прибыль в 2 раза

Выручка компании от рекламы составила 3,32 млрд долларов, что на 46% превосходит показатель первого квартала 2014 года. С учетом курсов валют, выручка от рекламы подскочила на 55%, отмечается в релизе. Выручка от рекламы на мобильных устройствах по итогам квартала составила 73% общей выручки от рекламы, отмечается в релизе.

Число ежедневных активных пользователей соцсети в марте 2015 года увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом и составило 936 млн человек, 798 млн из которых заходили на Facebook с мобильных устройств (рост на 31% в годовом выражении).

Число активных пользователей в месяц выросло в годовом выражении на 13% - до 1,44 млрд пользователей. Число мобильных пользователей Facebook по состоянию на 31 марта 2015 года подскочило на 24% в годовом выражении, составив 1,25 млрд человек.