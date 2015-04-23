Гривня на межбанке укрепилась до 22,62 за доллар

В четверг, 23 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,36/22,62 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,98/24,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4320/0,4370 грн/рубль.

Читайте такжеНБУ будет проверять раз в три года соблюдение банками закона при обмене валютПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 22,5953 грн/долл., к этому часу было заключено 90 сделок на сумму 41,85 млн долл.