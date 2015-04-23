Нацбанк хочет помочь PayPal полноценно выйти на украинский рынок

Национальный банк Украины намерен усовершенствовать работу рынка международных платежных систем в Украине, в частности, работает над устранением препятствий в работе онлайн систем и эмитентов электронных денег на примере платежной системы PayPal, сообщается на сайте регулятора.

НБУ сообщил, что в целях совершенствования работы международных платежных систем в Украине создана отдельная рабочая группа с участием представителей Национального банка, профессиональных общественных объединений, а также компаний Deloitte и Baker & McKenzie.

Группа работает над анализом препятствий, возникающих в работе международных онлайн платежных систем и эмитентов электронных денег при предоставлении услуг населению Украины на примере платежной системы PayPal.

По информации НБУ, наработки группы помогут усовершенствовать соответствующие нормативно-правовые акты Национального банка и создать условия для успешной деятельности международных платежных систем в стране.

Справка УНИАН. PayPal - международная электронная платежная система, действующая с 1998 года и ставшая наиболее популярной для расчетов в Интернете. PayPal используют более 230 млн людей в 190 странах мира. PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая высочайшую надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.