Банки Украины в первом квартале потеряли более 80 миллиардов гривень

Банковская система Украины по итогам января-марта 2015 года получила 80,9 млрд грн убытков, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, доходы банков в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 53,6% и составили 77,5 млрд грн, расходы выросли в 2 раза – до 158,4 млрд грн.

При этом в НБУ уточнили, что 80% полученных убытков сформированы неплатежеспособными банками, в которых действуют временные администрации. Больше всего на негативный результат банковской системы повлияли банки "Надра", "Дельта Банк", "Имэксбанк", совокупный убыток которых составил почти 60 млрд грн.

По данным регулятора, убытки работающих банков в I квартале 2015 года составили 16,2 млрд грн.

В НБУ отметили, что отрицательный финансовый результат банков сформировался прежде всего за счет существенных объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций, в том числе по кредитам заемщиков, платежеспособность которых ухудшилась.

«За I квартал этого года отчисления в резервы в 7,2 раза превысили их объемы за соответствующий период прошлого года. Основной объем резервов был сформирован в феврале. В марте на фоне стабилизации на валютном рынке темпы наращивания отчислений в резервы замедлились», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-февраля 2015 года получила 74,5 млрд грн убытков.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 млрд грн убытков.