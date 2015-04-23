В Украине могут создать Бюро по борьбе с мошенничеством для контроля за использованием денег ЕС

Киев обсуждает возможность создания совместного с Европейским Союзом Бюро по борьбе с мошенничеством для контроля за использованием денег ЕС, выделенных Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил журналистам представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев.

По его словам, во время саммита Украина-ЕС, который пройдет 27 апреля в Киеве, украинская сторона хочет убедить ЕС, что финансы, которые уже выделены и еще будут выделяться, эффективно используются и находятся под контролем.

Читайте такжеУкраина в этом году может получить еще несколько миллиардов долларов, если выполнит программу МВФ«Поэтому сейчас мы обсуждаем идею о возможности создать совместное Бюро по расследованию мошенничества вместе с OLAF (OLAF (Европейский офис по борьбе с мошенничеством), чтобы гарантировать соответствующий мониторинг и контроль за использованием денег ЕС в Украине», - сказал посол Украины при ЕС.

Кроме того, Киев во время саммита намерен проинформировать о прогрессе, достигнутом в области выполнения важных реформ и определить, какого рода помощь может быть оказана со стороны ЕС.