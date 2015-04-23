Объем Резервного фонда России в этом году сократится на 2/3 - прогноз Сбербанка

В России к концу 2015 года объем Резервного фонда может сократиться на 2/3 в случае укрепления рубля и роста цен на нефть, говорится в отчете Центра макроэкономических исследования Сбербанка РФ.

"В новых экономических условиях трудно рассчитывать на сохранение низкого дефицита бюджета. Министерство финансов видит его в расширение с ранее планировавшихся 0,6%ВВП до 3,7%ВВП. В условиях затрудненного доступа к внешнему финансированию и ограниченных возможностей внутреннего долгового финансирования львиная часть финансирования дефицита бюджета (3,1 трлн руб.) будет произведена из средств Резервного фонда", - говорится в отчете.

Читайте такжеВ России начался взрывной рост социальных дефолтов По данным Сбербанка, на 1 апреля 2015 г. размер фонда составил 4,4 трлн руб. Снижение курса евро относительно доллара и укрепление рубля привели к снижению рублевого эквивалента фонда на 545 млрд руб. с начала года. "Рублевый эквивалент фонда может продолжить снижение и в последующие месяцы, если цены на нефть начнут расти быстрее, а рубль продолжит укрепление. Таким образом, более 2/3 фонда будет использовано уже в 2015 году", - подчеркивает Сбербанк.