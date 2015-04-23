Минфин не смог вовремя выбрать нового главу фискальной службы

Конкурсная комиссия Министерства финансов Украины решила отложить обсуждение кандидатов на должность главы Государственной фискальной службы до понедельника, 27 апреля.

Об этом на своей странице в сети Facebook написала заместитель министра финансов Елена Макеева.

"Мы приняли решение не обсуждать кандидатов сегодня, а сделать паузу до понедельника – слишком ответственное решение, надо подумать. И на это мы получили согласование у премьера. Поэтому мы встретимся снова вечером в понедельник, каждый из нас должен выбрать свою пятерку для обсуждения", - написала она.

Привіт всім! Ми прийняли рішення не обговорювати кандидатів сьогодні, а зробити паузу до понеділка, надто відповідальне... Posted by Олена Макеєва on 23 квітня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия Министерства финансов сегодня, 23 апреля, провела открытое слушание 12 кандидатов на пост главы Государственной фискальной службы Украины в режиме онлайн-трансляции. По результатам заслушивания кандидатур комиссия должна представить перечень кандидатов на пост главы ГФС на рассмотрение Кабинета министров Украины.

В список финалистов конкурсного отбора вошли 12 кандидатов: Геннадий Васюков, Виктор Гладун, Дмитрий Деревицкий, Юлия Дроговоз, Андрей Коломиец, Алексей Любченко, Максим Мокляк, Роман Насиров, Игорь Петрашко, Оксана Продан, Денис Фудашкин, Нина Южанина.

Читайте такжеМинфин обещает завтра представить кандидатов на пост главы фискальной службыРанее премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС в связи с увольнением с этой должности Игоря Билоуса.

Кабмин принял отставку Билоуса 23 марта, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.