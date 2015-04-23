Гривня на межбанке выросла до 22,50 за доллар

В четверг, 23 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,20/22,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,89/24,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4300/0,4370 грн/рубль.

Читайте такжеБанки будут контролировать использование купленной для погашения кредитов валютыПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,5311 грн/долл., к этому часу было заключено 468 сделок на сумму 349,91 млн долл.