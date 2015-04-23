МИД: Донорская помощь Запада возможна в случае прогресса Украины в реализации реформ

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что донорская помощь Запада возможна в случае достижения Украиной прогресса в проведении реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

В частности, заместитель министра, комментируя проведение в Киеве Международной конференции в поддержку Украины, которая состоится 28 апреля, отметила, “что донорская помощь возможна в случае представления Украиной прогресса в продвижении реформ. Донорские средства предоставляются все время без получения результатов в реформах”.

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При этом она отметила, что на начальном этапе конференция должна быть донорской, но в связи с решение ЕС и Международного валютного фонда о выделении Украине кредитного финансирования, формат конференции претерпел изменения.

“И сейчас она является фактическим “road show” для Украины по представлению прогресса в реформах и также относительно того, как планируется реализовать программу сотрудничества с МВФ и микрофинансовые программы с ЕС. То есть, мы показываем, что мы сделали и что собираемся сделать. И это очень важно с учетом необходимости формирования как позитивного информационного пространства, так и донесения до широкой общественности того, что делает Украина”, - сказала Зеркаль.