Украина в 2015 году в неполной мере использует торговые преференции от ЕС - эксперт



Об этом заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Если смотреть на использование квот, предусмотренных режимом автономных торговых преференций, то некоторые мы вообще не использовали, по некоторым 10%, по некоторым - 5%», - сказал он.

По словам Забловского, жалобы предпринимателей на недостаточное количество квот оказались беспочвенными, поскольку конкурентоспособность групп украинской продукции с экспортным потенциалом является достаточно низкой.

«Бизнес ставил вопрос о недостаточности квот, но по многим позициям получилось, что квоты вообще не были использованы. Это делает более сложным дальнейший переговорный процесс с ЕС», - подчеркнул глава Совета предпринимателей при Кабмине.

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Забловский отметил, что эффективное использование квот ЕС требует целенаправленной политики поддержки национального производителя, что позволит компенсировать потерю российского рынка.

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС своим решением продлил Украине автономные торговые преференции до конца 2015 года.

16 сентября 2014 года Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября 2014 года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.