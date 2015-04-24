Активы банков Украины в марте снизились на 14%

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года активы банков выросли на 123 млрд грн или на 9,34%.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в марте снизились на 246 млрд грн, или на 12,25% – до 1,762 трлн грн.

Обязательства банков в марте снизились на 235 млрд грн, или на 14,79% – до 1,354 трлн грн.

Капитал банков в марте вырос на 6,048 млрд грн, или на 7,55% – до 86,102 млрд грн.

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За март количество банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 3 учреждения - до 148, в том числе один банк владеет лицензией санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины за февраль выросли на 363 млрд грн, или на 28% – до 1,669 трлн грн.

В 2014 году активы банков выросли на 38,757 млрд грн или на 3,03% – до 1,317 трлн грн.

По состоянию на 1 января 2015 года в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.