Россия продолжит спасать бюджет за счет Резервного фонда

Российский Минфин ждет, что дефицит бюджета в 2016 году останется в пределах 1,5 процента ВВП и будет покрываться за счет займов на внутреннем рынке и Резервного фонда.

Как пишет Рейтер, об этом сказал сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Бюджет будет непростой, потому что нам в следующем году все равно придётся иметь дефицитный бюджет, придётся использовать средства Резервного фонда, но вопрос, в каких объемах, и какие объемы расходов мы сможем себе позволить. Здесь тоже будет дискуссия и относительно бюджетного правила, насколько его применять", - сказал он в четверг.

Дефицит бюджета в этом году ожидается в размере 3,7 процента ВВП. Разросшуюся от рецессии и падения цен на нефть бюджетную дыру планируется затыкать Резервным фондом, который к концу года сократится до 2,6 триллиона рублей.

Читайте такжеРоссии не хватит Резервного фонда на расходы бюджета в 2016-2017 годах"В этом году мы не планируем выходить на внешние рынки, в следующем году при подготовке бюджета посмотрим, как будут складываться условия для... участия России на рынке заимствований", - сказал Силуанов.

Министр отметил, что России, доходы бюджета которой в ближайшие два года будут сокращаться, предстоит работа по снижению расходов.

Власти договорились, что налоговая нагрузка повышаться не будет, а рост дефицита недопустим, добавил он: "Основная работа нам будет предстоять по повышению эффективности расходов бюджета".