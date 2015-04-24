НБУ обязал банки раскрыть сведения об их собственниках до 30 апреля

Национальный банк Украины обязал банки обнародовать годовую консолидированную финансовую отчетность за 2014 год с аудиторским заключением и сведения о собственниках в периодических изданиях или в сети Интернет не позднее 30 апреля.

Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 21 апреля, текстом которого располагает УНИАН.

«Банк обязан не позднее 30 апреля следующего за отчетным года обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением, а также информацию в объеме, определенном Национальным банком Украины, о собственниках существенного участия в банке путем публикации в периодических изданиях и/или распространения как отдельных печатных изданий или размещения в сети Интернет», - сказано в письме НБУ со ссылкой на нормы действующего Закона Украины «О банках и банковской деятельности». При этом Нацбанк призывает банки обеспечить неуклонное выполнение данных норм.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам 2014 года получила 52,966 млрд грн убытков, в том числе 52 украинских банка из 163 работающих на начало этого года финучреждений завершили год с убытками.

Читайте такжеБольшинство потенциальных покупателей банков отказываются подавать декларации о доходах - НБУЗа 2014 год и январь-апрель 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособными 49 банков, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов физлиц. По информации Фонда гарантирования и Национального банка, основной причиной банкротства банков и позднего реагирования на их финансовые проблемы регуляторов являются массовые искажения в отчетности финучреждений.

Согласно законодательству о банковской деятельности, банк обязан обеспечить проведение ежегодной проверки своей финансовой отчетности внешним аудитором, сертифицированным в рамках правил Аудиторской палаты и НБУ. По действующим стандартам аудитор несет солидарную ответственность с руководством банка за достоверность проверенной отчетности.