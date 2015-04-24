В России придумали, как "наказать" Fitch, Moody's и S&P за мусорный рейтинг

Центробанк РФ может получить широкий круг полномочий по надзору за деятельностью в России рейтинговых агентств и собственно за процедурой присвоения кредитного рейтинга, пишут «Известия».

В частности, ЦБ сможет лишать лицензии рейтинговые агентства, которые нарушили методологии присвоения рейтингов. Также агентства будут обязаны согласовывать свои методологии с ЦБ. На этом настаивает Совет Федерации в рамках рассмотрения Госдумой законопроекта «О деятельности рейтинговых агентств».

Читайте такжеВ России начался взрывной рост социальных дефолтов Законопроект «О деятельности рейтинговых агентств» (авторами значится группа депутатов) внесен в Госдуму в феврале 2015 года на фоне действий «большой тройки» рейтинговых агентств — Fitch, Moody's и Standard & Poor's. В начале года эти агентства резко понизили суверенные рейтинги России, причем два последних — до «мусорного» уровня («ВВ+»). Такое поведение российские власти расценили как необоснованное и политически ангажированное. По этой причине чиновники уже неоднократно ранее предлагали перестать ориентироваться на действия «большой тройки», а законопроект призван снизить зависимость финсистемы России от политически мотивированных действий международных агентств.

Отдельного закона, регулирующего деятельность рейтинговых агентств, в настоящее время не существует. Законопроект устанавливает основные понятия и условия рейтинговой деятельности, в частности, порядок аккредитации Центробанком. Аккредитовываться необязательно, но только аккредитованные агентства смогут присваивать рейтинги в регуляторных целях, то есть, в случаях отсылок на кредитные рейтинги в законодательстве РФ.

Председатель совета директоров рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Александр Зайцев отметил, что и текущая версия проекта закона дает ЦБ право применять санкции к недобросовестным игрокам — штрафовать агентства, а также приостанавливать и отзывать их аккредитацию. Более конкретные процедуры, предполагает эксперт, будут определяться внутренними документами и регламентами ЦБ.

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Как отметил юрист группы компаний vvCube Иван Матяш, в итоге есть риск того, что чрезмерное закручивание гаек в разработке законопроекта может привести к полному контролю за деятельностью рейтинговых агентств и снижению их объективности.