Deutsche Bank проведет самую радикальную реорганизацию за свою 145-летнюю историю

Deutsche Bank пережил за последние два десятилетия немало реорганизаций и внутрикорпоративных реформ. Однако то решение, которое будет принято 24 апреля на экстренном заседании наблюдательного совета банка, может кардинально изменить его облик. В год своего 145-летия крупнейший кредитно-финансовый институт Германии намерен радикально сменить бизнес-стратегию, а может быть даже и бизнес-модель, передает DW.

В настоящее время Deutsche Bank является универсальным банком, предоставляющий своим клиентам в Германии и по всему миру полный набор банковских услуг. Иными словами, его бизнес стоит на двух столпах: на традиционной банковской деятельности, состоящей в текущем обслуживании и кредитовании частных лиц и предприятий, и на инвестиционном банкинге. Это направление предполагает работу на рынке капитала: размещение ценных бумаг государств и компаний, обслуживание слияний и поглощений, биржевую торговлю.

Читайте такжеDeutsche Bank заплатит рекордный штраф за манипуляции на межбанкеСейчас стоит вопрос об избавлении от одного актива - почтового банка Postbank. В качестве потенциальных покупателей называют испанский банк Santander и французский BNP Paribas. Тем не менее, эксперты полагают, что заплаченные в свое время за Postbank примерно 6 миллиардов евро Deutsche Bank вернуть уже не удастся.

Однако за планами продажи Postbank могут стоять и куда более масштабные соображения. Проводимая Европейским центральным банком (ЕЦБ) политика рекордно низких процентных ставок и сверхдешевых денег резко снизила привлекательность работы с вкладами населения. Поэтому упорно держатся слухи, что другим, радикальным вариантом предстоящей реорганизации Deutsche Bank является полное вычленение всего бизнеса с физическими лицами и корпоративными клиентами. Созданное таким образом акционерное общество затем можно было бы вывести на биржу. В таком случае Deutsche Bank, сильно уменьшившись в размерах, сосредоточился бы на инвестиционном банкинге и на доверительном управлении деньгами состоятельных клиентов. Фактически это означало бы добровольный отказ от модели универсального банка, традиционной для континентальной Европы, и переход к американской модели инвестиционного банка по образцу Goldman Sachs. Дела у него, кстати, идут в последнее время очень хорошо.