Новая угроза для финансов России: рубль стал укрепляться

Глава Минфина России Антон Силуанов полагает, что российский рубль в настоящее время укрепился слишком сильно, передает РИА "Новости".

"Произошло то, что и следовало ожидать: стабилизировался объем золотовалютных резервов, рубль сначала был стабильный, а сейчас начал укрепляться. Укрепился, мы считаем, даже чересчур, слишком много", — сказал Силуанов.

Читайте такжеНовый вызов для России: в регионах бастуют из-за падения уровня жизниКак сообщал УНИАН, в своем последнем отчете Сбербанк РФ прогнозировал, что к концу 2015 года объем Резервного фонда России может сократиться на 2/3 на фоне укрепления рубля и ситуации на рынке нефти.

По данным Сбербанка, на 1 апреля 2015 г. размер фонда составил 4,4 трлн руб. Снижение курса евро относительно доллара и укрепление рубля привели к снижению рублевого эквивалента фонда на 545 млрд руб. с начала года. "Рублевый эквивалент фонда может продолжить снижение и в последующие месяцы, если цены на нефть начнут расти быстрее, а рубль продолжит укрепление. Таким образом, более 2/3 фонда будет использовано уже в 2015 году", - подчеркивает Сбербанк.