Кабмин финансирует 100% всех расходов местных бюджетов

Сегодня есть первые позитивные результаты децентрализации, и правительство финансирует 100% всех расходов местных бюджетов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте такжеУкраина закончила квартал с профицитом бюджета в 3,6 миллиарда - "впервые за много лет"Премьер напомнил, что три месяца назад правительство подвергалось жесткой критике за разработанные изменения в налоговое и бюджетное законодательство по вопросу децентрализации, однако сегодня есть первые позитивные результаты.

«Если сравнить первый квартал этого года и первый квартал прошлого года, доходы местных бюджетов выросли на 35%. Это конкретные факты и конкретные цифры. Мы финансируем 100% всех расходов местных бюджетов», - сказал Яценюк.