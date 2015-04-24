Миссия МВФ приедет в Украину 29 мая

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 29 мая для осуществления пересмотра выполнения программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

"29 мая в Киев приедет миссия Международного валютного фонда для осуществления пересмотра выполнения программы", - сказал Яценюк и призвал народных депутатов поддержать необходимые правительственные законопроекты.

Читайте такжеУкраина хочет договориться с кредиторами до приезда миссии МВФ в конце мая Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года 11 марта. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию около 40 млрд долларов в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долларов Украина получила 13 марта.