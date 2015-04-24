На следующей неделе состоится первая из конференций в поддержку Украины

Донорские конференции в поддержку нашей страны ожидаются в июле в США и в сентябре в Украине, а также возможно проведение подобной конференции в Германии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Премьер напомнил, что на следующей неделе в Украине состоится саммит «Украина-ЕС», в ходе которого будет рассматриваться вопрос макрофинансовой помощи нашей стране и состоится конференция в поддержку Украины.

Читайте такжеМИД: Донорская помощь Запада возможна в случае прогресса Украины в реализации реформ «Эта конференция будет первой в череде конференций, которые состоятся в течение 2015 года. Следующими мы будем проводить инвестиционные конференции. Такая будет проведена в США в июле месяце, она уже готовится – на 12-13 июля», - сказал Яценюк.

По его словам, Германия также готовит подобную конференцию.

«В сентябре месяце мы планируем провести в Киеве большую инвестиционную конференцию для того, чтобы привлечь максимально частный капитал к модернизации украинской экономики и к выходу Украины из экономического кризиса», - добавил Яценюк.

Идея проведения донорской конференции в поддержку Украины впервые была высказана летом 2014 года. Первоначально планировалось провести конференцию в декабре 2014 года. Однако позднее дата ее была перенесена на январь 2015 года, а затем на апрель 2015 года.

Минэкономразвития допускало возможность проведения двух инвестиционных конференций в поддержку реформ в Украине вместо ранее планировавшейся донорской конференции – в апреле-мае и осенью – с появлением благоприятной конъюнктуры.

Проведение конференции для доноров является одним из способов поддержки международных партнеров в рамках программы восстановления экономики страны, одобренной ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года 11 марта. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию около 40 млрд долларов в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долларов Украина получила 13 марта.