Порошенко согласился расширить полномочия Счетной палаты

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Счетной палате», который был принят Верховной Радой 7 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Изменения в Закон «О Счетной палате» позволяют Счетной палате осуществлять контроль не только за выполнением расходной части государственного бюджета Украины, но и за поступлением средств в госбюджет, говорится в сообщении.

Читайте такжеПравительство существенно расширило полномочия министерства АбромавичусаЭтим законом Верховная Рада привела Закон «О Счетной палате» в соответствие с Конституцией Украины, статья 98 которой устанавливает, что контроль от имени Верховной Рады за поступлением средств в государственный бюджет и их использованием осуществляет Счетная палата, отметили в пресс-службе президента.