Минфин отложил до 30 апреля избрание нового главы фискальной службы

Конкурсная комиссия Министерства финансов Украины до 30 апреля продлила срок предоставления премьер-министру Украины Арсению Яценюку рекомендаций относительно претендентов на должность главы Государственной фискальной службы, сообщается на сайте Минфина.

Согласно сообщению, члены конкурсной комиссии, по согласованию с премьером, решили взять дополнительное время, чтобы иметь возможность основательно оценить возможности каждого кандидата.

В сообщении отмечается, что в понедельник, 27 апреля, каждый из членов представит комиссии своих финалистов.

«Поэтому будет достаточно времени и для принятия правильного решения, и для обсуждения в кругу Рады», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия Министерства финансов Украины 23 апреля провела открытое слушание 12 кандидатов на пост главы Государственной фискальной службы Украины в режиме онлайн-трансляции. По результатам заслушивания кандидатур комиссия должна представить перечень кандидатов на пост главы ГФС на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Читайте такжеМинфин не смог вовремя выбрать нового главу фискальной службыВ список финалистов конкурсного отбора вошли 12 кандидатов: Геннадий Васюков, Виктор Гладун, Дмитрий Деревицкий, Юлия Дроговоз, Андрей Коломиец, Алексей Любченко, Максим Мокляк, Роман Насиров, Игорь Петрашко, Оксана Продан, Денис Фудашкин, Нина Южанина.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС в связи с увольнением с этой должности Игоря Билоуса.

Кабмин принял отставку Билоуса 23 марта, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.