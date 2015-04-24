В Нацбанке пока не планируют менять учетную ставку

«22-23 апреля 2015 года состоялось очередное заседание Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (далее - комитет), на котором было принято решение рекомендовать правлению Национального банка Украины не менять действующий уровень учетной ставки 30%», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, ключевым условием постепенного снижения инфляции, которая в марте достигла 45,8% в годовом выражении, является дальнейшее сохранение стабильности на валютном рынке, что поможет устранить негативные инфляционные и девальвационные ожидания.

Согласно ожиданиям комитета, в ближайшей перспективе при отсутствии внешних шоков риски для стабильности гривни снизятся, что позволит перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Следующее заседание комитета состоится 27-28 мая 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.

Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых, и ставки по мобилизации ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.

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Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 22,5-23,5 грн/долл., где удерживается в течение последних полутора месяцев.